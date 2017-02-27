Антон Алиханов: "Рисков по срокам сдачи стадиона в Калининграде нет"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что строительство стадиона к чемпионату мира-2018 в Калининграде должно завершиться в декабре, рисков по срокам сдачи нет. Местная арена примет четыре матча группового турнира мирового первенства.

– Срок окончания строительства стадиона – декабрь этого года, и рисков по срокам сдачи мы не видим, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Естественно, какое-то время займет сдача здания в эксплуатацию, но именно строительные работы будут завершены в срок.