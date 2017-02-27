Антон Алиханов: "Еще будут "баталии" с Минспорта по эксплуатации арены ЧМ в Калининграде"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что руководство области еще "будет в баталиях" с Министерством спорта РФ относительно расходов на эксплуатацию стадиона к чемпионату мира-2018 в Калининграде. Местная арена примет четыре матча группового турнира мирового первенства.

– Мы еще будем находиться в баталиях с Минспорта относительно того, кто будет оплачивать эксплуатацию арены, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Разумеется, у центра есть желание возложить это бремя на регионы, Виталий Мутко занимает такую позицию. Порядка 200 миллионов рублей расходов стадион будет ежегодно генерировать. Отбить его "в ноль" будет крайне сложно, хотя мы уже работаем над программой наследия. Чтобы стадион окупался, надо сильно постараться.