Анте Чачич: "Выход Модрича изменил ход матча с Исландией"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (2:0) отметил, что его команда в первом тайме не смогла реализовать свои моменты. По его словам, ход поединка изменил выход полузащитника Луки Модрича.

- Поздравляю своих игроков с успешным завершением этого года, - приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза слова Чачича. - Очень ценная победа над прямым конкурентом за путевку. Мы хотели закончить год лидерами и добились этого. Ожидали, что игра будет равной в таких сложных условиях. В первом тайме не реализовали много моментов, не воспользовались ошибками исландцев. Выход Модрича изменил ход этого поединка. Брозович показал игру, которую я хотел от него видеть. Жаль, что Перишич был удален. Нам будет не хватать его в матче против Украины.

В этом отборе мы постоянно играем в нефутбольных условиях. У нас сложная группа, а мы проводим матчи без зрителей, еще и на плохом поле. Я не жалуюсь, потому что считаю, что у команды есть качества, которые все это перекрывают. У нас десять очков, мои футболисты действительно герои.