Анте Чачич: "У Хорватии нет времени праздновать победу над Косово"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косова (6:0) отметил, что добиться такого крупного результата его подопечным помог решительный настрой на игру. При этом он подчеркнул: у команды нет времени праздновать победу.

- Я счастлив, потому что мы достигли того, к чему шли, - приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза слова Чачича. - Хорватия - фаворит группы, и нам нужно доказывать это на поле. С первой минуты мы взяли игру под свой контроль и смогли забить шесть мячей. Наш решительный настрой на матч позволил достичь такого результата. Я уверен, что другие команды не будут так относиться к Косову. Я рад, что мы забили так много, а Манджукич сделал хет-трик. Но у нас нет времени праздновать, потому что нужно готовиться к поединку с Финляндией.