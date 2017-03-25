Анте Чачич: "Победа над Украиной очень важна"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич после матча отборочного турнира чемпионата мира с Украиной (1:0) отметил важность этой победы. Специалист поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Мы проделали хорошую работу, поздравляю своих подопечных, – приводит Tmw слова Чачича. – Одержать победу над Украиной было очень важно. У соперника еще не было поражений – нам пришлось непросто. В первом тайме у нас было много моментов, но потом мы подсели. Хочу поблагодарить и болельщиков, которые сильно нам помогли.