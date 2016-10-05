Анхель Ди Мария: "Уйду из сборной Аргентины, если проиграю еще в одном финале"

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул, что раздумывает над завершением карьеры в национальной команде. Ранее капитан аргентинцев Лионель Месси после поражения в финале Кубка Америки от Чили (2:4 пен.) объявил об уходе из сборной, но позже изменил свое решение.

- Думал о завершении карьеры в сборной после того как об этом объявил Месси, - приводит TyCSports слова Ди Марии. - Можно проиграть в финале, но проигрывать на протяжении трех лет - это совсем другое. Семья переубедила меня. Я хотел обратиться к психологу, но потом понял, что должен сам разобраться в сложившейся ситуации. Если проиграю еще один финал, то уйду из национальной команды.