Анхель Ди Мария: "Без Месси все усложняется"

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария считает, что отсутствие травмированного Лионеля Месси сказалось на игре команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Парагваем (0:1). В отборочном турнире в Южной Америке аргентинцы опустились на пятое место.

– Без Месси все усложняется, – цитирует A Bola Ди Марию. – Побеждать гораздо тяжелее. Лионель способен в одиночку решать судьбу матча. Но мы спокойны. Проблема решаема. У нас впереди две важные игры с Бразилией и Колумбией. Если победим, то значительно продвинемся наверх.