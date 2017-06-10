Англия вырвала ничью в матче с Шотландией, Словения обыграла Мальту

Сборная Шотландии сыграла вничью с Англией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:2. Гол в составе англичан в первом тайме забил нападающий Алекс Окслейд-Чемберлен, шотландцы ответили за три минуты до конца основного времени. Дубль сделал форвард Ли Гриффитс. На третьей добавленной минуте Харри Кейн восстановил статус-кво.
В еще одном поединке группы F Словения обыграла Мальту - 2:0. В этой встрече голы на счету Йосипа Иличича и Миливое Новаковича.
После этих результатов англичане остались на первом месте в группе с 14-ю очками. Команда не потерпела ни одного поражения в шести турах. Словенцы вышли на второе место, имея в своем активе 11 очков.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа F
Шотландия - Англия - 2:2 (0:0)
Голы: Окслейд-Чемберлен, 70 (0:1). Гриффитс, 87 (1:1). Гриффитс, 90 (2:1). Кейн, 90+3 (2:2).
Шотландия: Гордон, Берра, Малгрю, Робертсон, Тирни, Анья (К.Мартин, 81), Браун, Армстронг, Снодграсс (Фрэйзер, 67), Моррисон (Макартур, 46), Гриффитс.
Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Смоллинг, Бертранд, Дайер, Ливермор (Дефо, 90+2), Алли (Стерлинг, 84), Рэшфорд (Окслейд-Чемберлен, 65), Кейн, Лаллана.
Предупреждения: Браун, 3. Ливермор, 44. Дайер, 60.
Судья: Тальявенто (Италия).
10 июня. Глазго. Стадион "Hampden Park".
Словения - Мальта - 2:0 (1:0)
Голы: Иличич, 45+2 (1:0). Новакович, 84 (2:0).
Словения: Облак, Йокич, Мевля, Скубиц (Палчич, 89), Деламеа-Млинар, Крхин, Иличич, Куртич, Вербич, Берич (Новакович, 64), Безяк (Омладич, 59).
Мальта: Хогг, А.Мускат, Аджус, Борг (Магри, 89), Фенек, Фаилла, Кристенсен (Гамбин, 46), З.Мускат, Шембри (Мифсуд, 62), Эффьонг, Пизани.
Предупреждения: Пизани, 37. Эффьонг, 45+1. Фаилла, 64. Фенек, 79. Новакович, 85.
Судья: Эванс (Уэльс).
10 июня. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".
Дополнительная информация
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Шотландии
- Сборная Словении (Футбол)
- Сборная Мальты
- Харри Кейн
- Алекс Окслейд-Чемберлен
Thomas_Boy_
Ах, жаль! Как хотелось, чтобы Шотландия победила! Но молодцы все равно. Побьются за стыки.
21:06
shpasic
зато в Англии лимита нет, по словам космонавта))
21:03
Сергей Бачински
Шотландцы, не имея в составе звезд-миллионеров (в отличие от России) бились до конца. А как пели болельщики! Уважаю.
21:02