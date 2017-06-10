Англия вырвала ничью в матче с Шотландией, Словения обыграла Мальту

Сборная Шотландии сыграла вничью с Англией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:2. Гол в составе англичан в первом тайме забил нападающий Алекс Окслейд-Чемберлен, шотландцы ответили за три минуты до конца основного времени. Дубль сделал форвард Ли Гриффитс. На третьей добавленной минуте Харри Кейн восстановил статус-кво.

В еще одном поединке группы F Словения обыграла Мальту - 2:0. В этой встрече голы на счету Йосипа Иличича и Миливое Новаковича.

После этих результатов англичане остались на первом месте в группе с 14-ю очками. Команда не потерпела ни одного поражения в шести турах. Словенцы вышли на второе место, имея в своем активе 11 очков.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Шотландия - Англия - 2:2 (0:0)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 70 (0:1). Гриффитс, 87 (1:1). Гриффитс, 90 (2:1). Кейн, 90+3 (2:2).

Шотландия: Гордон, Берра, Малгрю, Робертсон, Тирни, Анья (К.Мартин, 81), Браун, Армстронг, Снодграсс (Фрэйзер, 67), Моррисон (Макартур, 46), Гриффитс.

Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Смоллинг, Бертранд, Дайер, Ливермор (Дефо, 90+2), Алли (Стерлинг, 84), Рэшфорд (Окслейд-Чемберлен, 65), Кейн, Лаллана.

Предупреждения: Браун, 3. Ливермор, 44. Дайер, 60.

Судья: Тальявенто (Италия).

10 июня. Глазго. Стадион "Hampden Park".

Словения - Мальта - 2:0 (1:0)

Голы: Иличич, 45+2 (1:0). Новакович, 84 (2:0).

Словения: Облак, Йокич, Мевля, Скубиц (Палчич, 89), Деламеа-Млинар, Крхин, Иличич, Куртич, Вербич, Берич (Новакович, 64), Безяк (Омладич, 59).

Мальта: Хогг, А.Мускат, Аджус, Борг (Магри, 89), Фенек, Фаилла, Кристенсен (Гамбин, 46), З.Мускат, Шембри (Мифсуд, 62), Эффьонг, Пизани.

Предупреждения: Пизани, 37. Эффьонг, 45+1. Фаилла, 64. Фенек, 79. Новакович, 85.

Судья: Эванс (Уэльс).

10 июня. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".

Трансляция матча Шотландия - Англия