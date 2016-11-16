Англия упустила победу над Испанией, пропустив два гола в концовке

Сборная Англии упустила победу над командой Испании в товарищеском матче – 2:2. В составе англичан голами отметились Адам Лаллана, реализовавший пенальти, и Джейми Варди. В концовке встречи испанец Яго Аспас сократил отставание своей команды в счете, а Иско восстановил равновесие на шестой компенсированной минуте.

Товарищеский матч

Англия – Испания – 2:2 (1:0)

Голы: Лаллана, 9 - с пенальти (1:0). Варди, 48 (2:0). Аспас, 89 (2:1). Иско, 90+6 (2:2).

Англия: Харт (Хитон, 46), Клайн, Стоунс, Кэйхилл (Ягелка, 46), Роуз (Крессуэлл, 79), Стерлинг (Таунсенд, 65), Дайер, Хендерсон, Лингард, Лаллана (Уолкотт, 26), Варди (Рэшфорд, 67).

Испания: Пепе Рейна, Карвахаль, Мартинес, Начо, Аспиликуэта, Бускетс (Нолито, 78), Тиагу Алькантара (Эррера, 56), Мата (Аспас, 46), Витоло (Коке, 46), Адурис (Мората, 64), Сильва (Иско, 64).

Предупреждения: Стерлинг, 29. Мартинес, 30. Уолкотт, 31. Роуз, 45+2. Аспас, 66. Карвахаль, 75.

Лондон. Стадион "Уэмбли".

Трансляция матча Англия – Испания