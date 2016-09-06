Анджело Огбонна: "Сборная Италии - гордость и характер!"

Защитник сборной Италии Анджело Огбонна похвалил партнеров по команде после победы над Израилем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:1). Также он отметил, что отличительными особенностями нынешней сборной Италии являются гордость и характер.
- Отличный состав, - написал в своем твиттере Огбонна. - Молодцы, парни! Гордость и характер!
Gruppo fantastico! Bravi ragazzi! Orgoglio e carattere!#IsraeleItalia #RoadToRussia pic.twitter.com/ueQYKOLBGG– Angelo Ogbonna (@OgbonnaOfficial) 5 сентября 2016 г.