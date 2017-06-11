Андрей Ярмоленко: "Первый тайм против финнов провели ужасно, играли непонятно во что"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Финляндией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что игрокам пришлось включать боевые качества во втором тайме. Он также добавил, что все бились за страну.

– Тяжелая победа. Думаю, что игра забывается, а результат остается – это подходит для сегодняшней игры, – цитирует "Террикон" Ярмоленко. – Первый тайм – вообще ужасный, играли непонятно во что. А во втором уже поняли, что если не выиграем, то бороться за выход на чемпионат мира будет бессмысленно. Пришлось включать боевые качества. Бились за страну, за результат. Болельщики должны быть довольны самоотдачей.

Беседин – молодец, что тут говорить. Нападающий должен забивать. Забил победный мяч, так что молодец.

Украина поднялась на второе место в турнирной таблице группы I, набрав 11 очков. Финляндия осталась на пятой строчке, имея в активе один балл.