Андрей Шевченко: "Жаль, что карьера Еременко оказалась под угрозой"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии отметил, что сопернику будет трудно без Романа Еременко, вердикт по делу которого должен быть оглашен сегодня. По его словам, несмотря на это, Финляндия может заработать очки в этом поединке.

- С одной стороны, мне действительно жаль, что карьера классного футболиста, с которым мы играли в "Динамо" и были в неплохих отношениях, оказалась под угрозой, - приводит "СЭ в Украине" слова Шевченко. - Я в самом деле не в курсе причин, послуживших его дисквалификации, а комментировать ситуацию, опираясь на слухи, наверное, не имею права. Но с точки зрения тренера, против команды которого Еременко в предстоящем матче теперь уже вряд ли сыграет, отсутствие Ромы, конечно же, плюс.

Вместе с тем не стал бы недооценивать финскую сборную - с Еременко или без. Это на самом деле хорошая команда: в нашей группе она должна была отнимать очки буквально у всех, с кем встречалась. И Косово, с которым сыграла вничью, обязана была побеждать, и Исландию, от которой пропустила два мяча в самой концовке. Были у финнов неплохие моменты и в матче с Хорватией. Но не повезло.