Андрей Шевченко: "Украина должна победить Финляндию"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии отметил, что рад возможности выступления в разных городах. Также Шевченко сказал, что игроки желают победить в предстоящей встрече.

– Стоит сказать, что мой вектор – улучшение качества игры, – цитирует Sportarena Шевченко. – Молодые футболисты – это, несомненно, хорошо, но они должны быть действительно готовы к матчам высокого уровня. Мы специально приглашаем немного больше игроков, чем нужно, чтобы ребята привыкали к сборной и адаптировались к команде. Хотим вызывать молодежь и надеемся, что наши ребята будут только прогрессировать.

В первую очередь нападающий должен забивать. Но есть и много других нюансов. Если мы создаем моменты, форвард должен забивать. Но если он своим движением создает свободные зоны и проделывает много другой работы в атаке, это тоже очень хорошо.

В расширенном списке у нас есть футболисты многих команд. Что касается Коноплянки, то вчера он тренировался и готовился к матчу. Сегодня мы продолжали готовиться к матчу в обычном режиме, и я надеюсь, что не только Женя, но и другие футболисты будут готовы выйти на поле.