Андрей Шевченко: "У Зинченко хорошие характеристики"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Косово отметил полузащитника ПСВ Александра Зинченко. По словам наставника, у него есть определенные качества, которые могут помочь. Встреча состоится завтра в Кракове.

– У него хорошие характеристики, которые помогают добиваться результата, перестановок в схеме ведения игры, – цитирует Шевченко dynamo.kiev.ua. – Каждый футболист силен своими характеристиками, а наша задач их максимально эффективно использовать. Под каждого соперника мы подбираем стратегию, план на игру и футболистов, которые лучше всего, по нашему мнению, будут решать эти задачи.