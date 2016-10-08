23:56 8 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Андрей Шевченко: "У Зинченко хорошие характеристики"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Косово отметил полузащитника ПСВ Александра Зинченко. По словам наставника, у него есть определенные качества, которые могут помочь. Встреча состоится завтра в Кракове.

– У него хорошие характеристики, которые помогают добиваться результата, перестановок в схеме ведения игры, – цитирует Шевченко dynamo.kiev.ua. – Каждый футболист силен своими характеристиками, а наша задач их максимально эффективно использовать. Под каждого соперника мы подбираем стратегию, план на игру и футболистов, которые лучше всего, по нашему мнению, будут решать эти задачи.

Дополнительная информация

http://dynamo.kiev.ua/articles/252308-andrej-shevchenko-posle-dvuh-nichih-nam-nuzhna-tolko-pobeda

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