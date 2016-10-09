Андрей Шевченко: "Сборная Косова заставит понервничать многих соперников"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово (3:0) отметил важность победы с точки зрения турнирного положения его команды. По словам наставника, каждый игрок в команде переживает друг за друга.

– Непростая получилось победа, но она очень важная с точки зрения турнирной таблицы, – приводит football.ua слова Шевченко. – Для нас было важно приблизиться к лидерам группы. Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, они отдали много сил в матче с Турцией.

Каждый футболист переживает друг за друга. Именно такой атмосферы я жду в команде. Мы старались контролировать мяч. Но Косово – непростая команда, она многих заставит понервничать. Соперник мог сравнять счет. В тот момент у нас произошла расконцетрация, игроки допускали ошибки. Этот момент был самым сложным для нас сегодня, но, в целом, мы контролировали игру.