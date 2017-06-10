Андрей Шевченко: "К концу сезона у сборной Украины нехватка игроков на некоторых позициях"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетовал на кадровые проблемы команды в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Финляндии. Встреча состоится 11 июня. Украинцы в таблице группы I занимают третье место, отставая от Исландии на 2 очка, а от Хорватии - на 5.

- К концу сезона у нас нехватка игроков на определенных позициях. У Кравца травма, а ряд футболистов приехали, не имея игровой практики, - цитирует Matchday Шевченко. - Все эти проблемы мы должны решить. Чаша весов начинает перевешивать в ту сторону, что команда должна давать результат. Нас ждет тяжелейшая игра, и устроит команду только выигрыш. Ребята это знают и настраиваются, поэтому будем ждать от них положительного результата и хорошей игры.

Селезнев? У Снего завтра еще есть тренировка. Я общался с ним и сказал, чтобы он определялся, есть ли у него какие-то неприятные ощущения. Нам нужны игроки, которые готовы на 100%. Он определится завтра, будет ли в заявке или нет.