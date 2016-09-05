Андрей Шевченко: "Исландия - это не просто команда-сюрприз Euro-2016, а команда-открытие чемпионата Европы"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 против Исландии отметил хорошее психологическое состояние соперника, а также умение исландцев использовать стандартные положения.

– Мы очень хорошо изучили игру сборной Исландии. У них есть много хороших качеств, – приводит sport.ua слова Шевченко. – Одно из них, безусловно, игра головой. Большинство мячей исландцы забивают после "стандартов" и аутов. Мы изучили их игру. Игроки знают расположение оппонентов, понимают, насколько опасны наши соперники. Так что надеюсь, все будет нормально.

В отборочном цикле Euro-2016 исландцы обошли голландцев, а потом очень хорошо сыграли на самом Euro. Это сбалансированная команда, которая знает, как обороняться, знает, как атаковать. Поэтому ни в коем случае нельзя давать ей возможности контролировать мяч. Кроме того, исландцы сейчас находятся в очень хорошем психологическом состоянии. Это не просто команда-сюрприз Euro-2016, а команда-открытие чемпионата Европы. Думаю, все заметили ее связь со своими болельщиками. Кроме того, у сборной Исландии есть лидеры. В частности, Гуннарсон, который ведет команду за собой. Опасен и Сигторссон. Считаю, это большой плюс для нас, что он завтра не сыграет. Ну а ключевым фактором в предстоящей игре станет количество борьбы и подборов, которые мы выиграем.