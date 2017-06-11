Андрей Шевченко: "Игру Украины оценивать тяжело, потому что с Финляндией была битва"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии (2:1) отметил, что игроки выстояли, проявив характер. По его словам, футболисты доказали, что они мужики.

- Конец сезона, все уставшие. Важно было поднять мотивацию ребятам, - приводит "Террикон" слова Шевченко. - Они поняли это. Сегодня оценивать как-то игру тяжело, потому что это была битва. Футболисты выстояли характером и показали, что они - мужики, которым не все равно. Для меня это самое главное. Я поблагодарил их не за игру, а за борьбу. В таких играх надо показывать весь свой характер.