Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Турцией (2:2) отметил действия своих футболистов, а также игру соперника во втором тайме. Пенальти в ворота своей команды наставник отказался комментировать.

- Мне понравилась сегодня команда, понравилась ее игра, - приводит Sport Arena слова Шевченко. - Если мы уберем последние десять минут, то все было идеально. Первым делом я сказал в раздевалке, чтобы игроки забыли эту игру и готовились к следующей. Турки завелись. Поменяли игру во втором тайме, они стали играть по новому рисунку, чаще использовать фланги, и у них там появилось преимущество. Мору нельзя давать пространство. он уходит в одну и другую сторону. Если дать ему пространство и скорость, то с ним справляться непросто. Пенальти комментировать не буду. Все надо посмотреть хорошо. Могу сказать, что есть спорные моменты, но надо смотреть.