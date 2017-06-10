Андреас Гранквист: "Франции повезло меньше, чем нам"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что его команда заслужила победу над Францией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. При этом он подчеркнул, что сопернику не повезло, когда ошибку совершил вратарь французов Юго Ллорис.

– Мы сделали то, за что сражались все 90 минут, – цитирует AFP Гранквиста. – Мы забили важный мяч, фантастический мяч. Было непросто вернуться, когда счет стал равным. Во втором тайме французы много владели мячом, и нам было тяжело. Но я рад, что все отработали до конца, а сопернику меньше повезло.

Трансляция матча Швеция - Франция