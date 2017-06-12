Андреа Барцальи: "ЧМ-2018 – большой стимул продолжать карьеру"

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Лихтенштейном (5:0) выразил удовлетворение результатом встречи. 36-летний игрок "Ювентуса" подчеркнул, что возможность выступить на турнире в России является для него стимулом продолжать карьеру.

– Мы провели хороший матчи, и я доволен, – приводит Tmw слова Барцальи. – Мы поборемся с Испанией. Будущее? Посмотрим в следующем году. Но чемпионат мира – большой стимул продолжать. Но в моем возрасте ситуацию надо оценивать каждый день.

Трансляция матча Италия - Лихтенштейн