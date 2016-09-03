Андре Гомеш получил травму в сборной Португалии

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш вернулся в расположение клуба из стана сборной Португалии. Как сообщает пресс-служба национальной команды, 23-летний футболист получил травму в товарищеском матче против Гибралтара (5:0). Там образом, он не сможет помочь команде в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии, который пройдет 6 сентября. На замену Гомешу в сборную вызван хавбек "Порту" Андре Андре.

Junta-se já amanhã aos restantes convocados. André André substitui André Gomes, dispensado devido a lesão. pic.twitter.com/lk98MuKmUS – selecaoportugal (@selecaoportugal) 2 сентября 2016 г.