08:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Андре Гомеш получил травму в сборной Португалии

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Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш вернулся в расположение клуба из стана сборной Португалии. Как сообщает пресс-служба национальной команды, 23-летний футболист получил травму в товарищеском матче против Гибралтара (5:0). Там образом, он не сможет помочь команде в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии, который пройдет 6 сентября. На замену Гомешу в сборную вызван хавбек "Порту" Андре Андре.

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