Андорра одержала вторую победу в отборах в истории

Сборная Андорры сегодня обыграла Венгрию (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Для команды из карликового княжества эта победа стала лишь второй в истории в отборах мировых и континентальных первенств. Первая датируется 2004 годом. Тогда андоррцы одолели Македонию (1:0).