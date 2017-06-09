23:50 9 июня | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Андорра одержала вторую победу в отборах в истории

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Сборная Андорры сегодня обыграла Венгрию (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Для команды из карликового княжества эта победа стала лишь второй в истории в отборах мировых и континентальных первенств. Первая датируется 2004 годом. Тогда андоррцы одолели Македонию (1:0).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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zoostation

у венгров кризис в игре. поэтому не стоит переоценивать недавнюю нашу победу над ними.

00:17

amax

А ведь это мы так изнахратили мадьяров! :)))))))))

23:58 9 июня

serenky25

Пуйоль, Лима, Айала, Клементе......нифига себе состав у Андорры &#128512;&#128512;&#128512;&#128512;

23:55 9 июня