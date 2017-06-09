Андорра одержала вторую победу в отборах в истории

Сборная Андорры сегодня обыграла Венгрию (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Для команды из карликового княжества эта победа стала лишь второй в истории в отборах мировых и континентальных первенств. Первая датируется 2004 годом. Тогда андоррцы одолели Македонию (1:0).
zoostation
у венгров кризис в игре. поэтому не стоит переоценивать недавнюю нашу победу над ними.
00:17
amax
А ведь это мы так изнахратили мадьяров! :)))))))))
23:58 9 июня
serenky25
Пуйоль, Лима, Айала, Клементе......нифига себе состав у Андорры 😀😀😀😀
23:55 9 июня