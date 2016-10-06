Андер Эррера: "Я не поверил, когда де Хеа сказал, что меня вызвали в сборную Испании"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера подчеркнул, что узнал о вызове в сборную Испании от одноклубника Давида де Хеа. Хавбек не верил в это, пока ему не позвонил главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги.

- Де Хеа позвонил мне, когда я был в Мадриде, - приводит Daily Mail слова Эрреры. - Мне хотелось насладиться погодой и атмосферой, которой нам не хватает в Англии. Он сказал мне: "Давай сюда". Я не понял, о чем он говорил, поэтому уточнил: "Куда?" Он ответил, что главный тренер принял решение о том, что я поеду со сборной.

Я не поверил ему и переспросил, правда ли это. После мне позвонил сам Лопетеги. Мне хотелось попасть в сборную как можно быстрее, поэтому я заказал такси. В национальной команде мне предстоит конкурировать с одним из лучших игроков в мире. Я нахожусь здесь, чтобы помогать сборной.