16:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Анатолий Пахомов: "Ведется работа, чтобы мотивировать гостей посетить Сочи"

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что руководство города ведет работу для привлечения болельщиков в город на время проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. По его мнению, рисков не успеть что-то подготовить нет.

– Мы готовы провести мероприятия, которые будут мотивировать наших гостей посетить Сочи, – цитирует ТАСС Пахомова. – Мой заместитель готовится к выезду в Европу, в Португалию, для того, чтобы там представить наш город и пригласить иностранных гостей на чемпионат мира и Кубок конфедераций.

Тренировочные площадки сейчас доделываются, каких-то рисков нет. Такой гонки, которая была во время подготовки к Олимпийским играм, тоже нет. Мы находимся на стабильном и правильном пути.

Очень хорошо, что Кубок конфедераций проходит в то же время, как и чемпионат мира. Мы будем понимать, что нужно сделать, поменять, подправить. И для туристического города это хорошая мотивация для туристов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3816509

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