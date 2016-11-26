Анатолий Пахомов: "Ведется работа, чтобы мотивировать гостей посетить Сочи"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что руководство города ведет работу для привлечения болельщиков в город на время проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. По его мнению, рисков не успеть что-то подготовить нет.

– Мы готовы провести мероприятия, которые будут мотивировать наших гостей посетить Сочи, – цитирует ТАСС Пахомова. – Мой заместитель готовится к выезду в Европу, в Португалию, для того, чтобы там представить наш город и пригласить иностранных гостей на чемпионат мира и Кубок конфедераций.

Тренировочные площадки сейчас доделываются, каких-то рисков нет. Такой гонки, которая была во время подготовки к Олимпийским играм, тоже нет. Мы находимся на стабильном и правильном пути.

Очень хорошо, что Кубок конфедераций проходит в то же время, как и чемпионат мира. Мы будем понимать, что нужно сделать, поменять, подправить. И для туристического города это хорошая мотивация для туристов.