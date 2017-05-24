20:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Анастасия Мыскина: "На строительстве "Самара Арены" очень здорово"

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Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина осталась довольна строительством стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре. Сегодня известная теннисистка и тренер стала послом Самары на ЧМ-2018.

- Я приехала в Самару как посол ЧМ-2018, сегодня мы подписали соглашение, - сказала Мыскина в интервью пресс-службе "Крыльев Советов". - Для меня это огромная честь, теперь я буду представлять Самару не только в теннисных кругах, но и футбольных.

- Как футбол и теннис пересекались в вашей жизни? 

- Изначально любой теннисист, делающий физподготовку, играет в футбол. Собираемся большими компаниями, гоняем мяч. Когда я закончила играть, меня пригласили на телеканал вести программу "Наш футбол". Теперь третье знакомство, более близкое, чем первые два. 

- Какие впечатления от стройки "Самара Арены"?

- Я впервые на таком объекте, к тому же на этапе строительства. Это очень здорово. Много штук неизвестных, конструкций, техники. Думаю, когда тут будут матчи, это будет еще более интересно.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=WUKZ3uYxrQM&t=0s

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