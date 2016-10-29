Ананидзе и еще четыре игрока российских клубов вызваны в сборную Грузии

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший огласил расширенную заявку команды на игру в отборочном матче чемпионата мира-2018 с Молдавией. Среди вызванных в сборную игроков оказалось четыре представителя клубов из России: вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория защитник "Рубина" Соломон Кверквелия, а также полузащитники Джано Ананидзе из "Спартака", Георгий Чантурия из "Урала" и Торнике Окриашвили из "Краснодара".
Полностью заявка сборной Грузии выглядит следующим образом:
вратари – Георгий Лория ("КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ", Россия), Роин Квасхвадзе ("Торпедо" Кутаиси), Нукри Ревишвили ("Динамо", Тбилиси);
защитники – Уча Лобжанидзе, ("Динамо", Тбилиси), Отар Какабадзе ("Химнастик", Испания), Соломон Кверквелия ("РУБИН", Россия), Гурам Кашия ("Витесс", Голландия), Георгий Наваловский ("Вера", Греция), Давид Хочолава ("Черноморец", Одесса);
полузащитники – Джаба Канкава ("Реймс", Франция), Вако Гвилия (БАТЭ, Белоруссия), Торнике Окриашвили ("КРАСНОДАР", Россия), Александр Кобахидзе ("Днепр", Украина), Джано Ананидзе ("СПАРТАК", Россия), Вако Казаишвили ("Легия", Польша), Георгий Чантурия ("УРАЛ", Россия), Муртаз Даушвили ("Диошдьер", Венгрия), Джаба Джигаури, Отар Китеишвили (оба – "Динамо", Тбилиси);
нападающие – Леван Мчедлидзе ("Эмполи", Италия), Ладо Двалишвили ("Динамо", Тбилиси), Георгий Квилитая ("Рапид", Австрия), Давид Схиртладзе ("Силькеборг", Дания).
В расширенном списке:
вратарь – Георгий Макаридзе ("Морейренсе", Португалия);
защитники – Лаша Двали ("Шленск", Польша), Георгий Рехвиашвили, Торнике Григалашвили (оба – "Чихура");
полузащитники – Ника Квеквескири ("Габала", Азербайджан), Лаша Парунашвили ("Динамо", Тбилиси), Джаба Липартия ("Заря", Украина);
нападающие – Ника Качарава ("Этникос", Кипр), Отар Марцваладзе ("Ордабасы", Казахстан).
Матч Грузия – Молдавия состоится 12 ноября.