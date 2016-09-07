Альваро Мората: "Мои щиколотки благодарны Кьеллини за удаление в Израиле"

Нападающий сборной Испании Альваро Мората признался, что был рад, когда узнал об удалении защитника Джорджо Кьеллини в матче между сборными Италии и Израиля. Итальянский защитник получил красную карточку и теперь не сыграет в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2018 против испанцев.

- Буду честен, я был очень счастлив, когда узнал, что Кьеллини получил красную карточку в матче с Израилем, - цитирует Gazzetta Dello Sport Морату. - Когда я уходил из "Юве", он пообещал мне припомнить это.

Многим благодарен Джорджо, он дал мне множество советов и помог мне с большим количеством вещей в Турине, но я могу честно сказать, что мои щиколотки благодарны его красной карточке в Израиле.