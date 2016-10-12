17:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ален Жиресс: "Орье спас жизнь Муссе Думбья"

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Главный тренер сборной Мали Ален Жиресс отметил, что полузащитник его команды Мусса Думбья мог умереть после столкновения в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Кот-д’Ивуара (1:3). По его словам, хавбеку "Ростова" помогли своевременные действия полузащитника ПСЖ Сержа Орье.

- Ламина Коне тяжелее Думбья на 30 килограммов, поэтому чуть не убил его локтем, - приводит RMC слова Жиресса. - Все игроки поняли, что он проглотил язык. Орье с одним из наших футболистов быстро положил Думбья на бок и вытащил язык. Он спас ему жизнь.

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