Алексей Сорокин: "Все, что создается к ЧМ-2018, будет востребовано"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил уверенность, что все объекты чемпионата мира-2018 будут востребованы в будущем. Об этом он заявил в рамках форума "ЧМ-2018: Формируя будущее. Влияние и наследие спортивных мега-мероприятий".

- Если вы посмотрите на тот массив объектов, который готовится к чемпионату мира, вы заметите, что там нет ничего лишнего, ничего такого, что не могло бы быть задействовано, - цитирует ТАСС Сорокина. - Да, клуб может вылететь из премьер-лиги или в нее войти, но это лишь локальные вещи. Главное, что в регионе останется стадион, тренировочные площадки. Все, что создается, будет востребовано.

Чемпионат мира оставит свой прочный след практически на всей территории европейской части России. Именно поэтому уже сейчас мы внимательно относимся ко всем аспектам наследия и устойчивого развития. Нами подготовлена стратегия, конкретный план действий, который согласован с ФИФА. Сама ФИФА очень ответственно к этому относится, она всячески подчеркивает, что является организацией, которая не просто организовала турнир и покинула страну; она крайне внимательно относится к наследию, потому что от этого зависит их репутация: какое влияние оказал их флагманский турнир на жизнь страны.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.