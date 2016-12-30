17:56 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Волонтерская программа ЧМ-2018 - самая масштабная в истории ФИФА"

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Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что волонтерская программа чемпионата мира-2018 стала самой масштабной кампанией по привлечению волонтеров в истории ФИФА. Запущена программа была 1 июня, сегодня заканчивается прием заявок от желающих стать волонтерами.

- Мы очень довольны итогами программы. Всего мы получили более 170 тысяч заявок. Это самая масштабная кампания по привлечению волонтеров в истории ФИФА, - цитирует ТАСС Сорокина.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3918626

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