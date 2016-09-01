Алексей Сорокин: "Стадион в Петербурге должен быть готов в декабре в этого года"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, будут сданы в срок. По его словам, арена в Питере будет готова в декабре этого года.
– У нас нет никаких сомнений, что все стадионы будут сданы в срок, – отметил Сорокин. – В том числе арена в Санкт-Петербурге, которая должна быть готова в декабре этого года. Так что если не будет никаких катаклизмов, то все будет в порядке. (Филипп ПАПЕНКОВ)
pfr46
Интересно как он должен быть готов в этом году если из бюджета от детей взяли 4,5 млн. р. на следующий год.
11:46
foreverCSKAforever
Готовимся к катаклизмам.
11:46
баламошка
Должен быть или будет готов? Всех немытышей отправят на стройку? Будут из глиняных кирпичей делать или просто из веток возведут огромный шалаш?
11:34