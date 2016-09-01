11:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Стадион в Петербурге должен быть готов в декабре этого года"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, будут сданы в срок. По его словам, арена в Питере будет готова в декабре этого года.

– У нас нет никаких сомнений, что все стадионы будут сданы в срок, – отметил Сорокин. – В том числе арена в Санкт-Петербурге, которая должна быть готова в декабре этого года. Так что если не будет никаких катаклизмов, то все будет в порядке. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pfr46

Интересно как он должен быть готов в этом году если из бюджета от детей взяли 4,5 млн. р. на следующий год.

11:46

foreverCSKAforever

Готовимся к катаклизмам.

11:46

баламошка

Должен быть или будет готов? Всех немытышей отправят на стройку? Будут из глиняных кирпичей делать или просто из веток возведут огромный шалаш?

11:34

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