Алексей Сорокин: "Сложности в подготовке к ЧМ-2018 за 2016 год носили мелкий, рабочий характер"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что больших сложностей по реализации плана подготовки к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций-2017 в этом году не было. По его словам, угроз качественному проведению турниров нет.

– В целом пожаловаться не на что, – цитирует ТАСС Сорокина. – Сложности в подготовке к турниру за 2016 год носили мелкий, рабочий характер. Глобальных вызовов не было и нет ничего такого, что могло бы помешать успешному проведению Кубка конфедераций.

Самый важный момент для оргкомитета в этом году – жеребьевка Кубка конфедераций. Мы уже получили письмо от ФИФА с высокой оценкой организации этого мероприятия, оно прошло на хорошем уровне. Вообще после каждого мероприятия мы получаем письма из ФИФА, и пока они все были хорошие.

По всем функциям продвигаемся очень ровно, все контракты, связанные с Кубком конфедераций, готовятся или заключены. У нас есть ясность с Минтрансом по бесплатному проезду, подготовлен большой транспортный план. Понятны все средства размещения, практически все подписаны: 11 гостиниц для команд и несколько для арбитров и официальных лиц. Готовим с Первым каналом церемонии открытия и закрытия – концепции уже есть, будем их детализировать в ближайшее время.