Алексей Сорокин: "Санкт-Петербург станет столицей Кубка конфедераций"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что стадион на Крестовском острове должен быть сдан точно в срок. По словам руководителя, прогресс налицо, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Санкт-Петербург станет столицей Кубка конфедераций. Здесь состоится матч открытия, финал, да и штаб-квартира будет размещена здесь же. Город прилагает огромные усилия при подготовке к спортивным событиям. Прогресс по стадиону есть, вы сами можете в этом убедиться.

– Арена на Крестовском находится в желтой зоне, как неделю назад сказал Виталий Мутко. А другие стадионы?

– Один стадион может за две недели по нашим внутренним критериям поменять этот условный цвет дважды. Они постоянно перетекают из одного в другой. В каком цвете стадион – неважно. Важна наша операционная готовность. Строительство не может развиваться однородно. Главное, что руководство города уверяет нас, что стадион будет готов в срок.