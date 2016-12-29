Алексей Сорокин: "Россия выполнила обязательства, достроив стадион в Санкт-Петербурге в 2016 году"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что российская сторона полностью выполнила свои обязательства, завершив строительство стадиона в Санкт-Петербурге до конца 2016 года. Также, по словам Сорокина, стадион "Фишт" в Сочи должен быть сдан в эксплуатацию в январе 2017 года.

– Сегодня было получено разрешение о вводе в эксплуатацию стадиона, – приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. – Можно сказать точно, что взятые на себя обязательства российская сторона выполнила, сдав стадион в декабре. Строительная готовность достигнута на исходе года, и дальше можно заниматься приспособлением стадиона к нуждам ФИФА.

Уже в январе оргкомитет будет проводить определенные работы по подготовке арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира, какие-то работы уже будут выполняться. В частности, много работ, связанных с бродкастингом. Это первые работы на всех стадионах. Потому что объем инженерных работ большой, требования серьезные. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира одновременно действует более 30 камер, есть повышенные требования к формату вещания и так далее. Расширение зоны СМИ и так далее.

По нашей информации, сдача в эксплуатацию стадиона в Сочи должна произойти в январе.