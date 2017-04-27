Алексей Сорокин: "Расследование Франции? У нас никаких опасений нет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что ему ничего не известно о расследовании прокуратуры Франции. Ранее появилась информация, что началось предварительное расследование коррупции в ФИФА. Оно, в том числе, касается процесса выборов стран - хозяек чемпионата мира 2018 года.

– Нам об этом ничего не известно, понятия не имею об этом, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Реакция моя такая же, как и всегда в таких случаях: мы уже комментируем слухи про какие-то расследования последние пять лет и давно к этому привыкли. Опасений никаких нет у нас. Хотелось бы напомнить нашим коллегам, которые подобные слухи распускают, что скоро уже эти все мероприятия пройдут.