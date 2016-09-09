Алексей Сорокин: "Работы на "Ростов Арене" ведутся с опережением графика"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил удовлетворение тем, как ведется строительство стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018. Он посетил стройку в составе комиссии ФИФА.

– Оргкомитет и ФИФА добрались до Ростова-на-Дону. Регион активно готовится к ЧМ-2018. Есть проблемы с гостиницами, но есть время их решить, – написал в своем твиттере Сорокин. – "Ростов Арена" производит очень приятное впечатление. Работы ведутся с опережением графика. Серьезных нареканий нет. До конца года на "Ростов Арене" обещают запустить систему теплоснабжения и приступить к отделочным работам.