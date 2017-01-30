Алексей Сорокин: "Провальных проектов в ходе подготовки к чемпионату мира-2018 нет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что подготовка к чемпионату мира 2018 года идет хорошими темпами и вызывает удовлетворение у всех сторон. Руководитель подчеркнул, что в рамках инфраструктурной программы, при всем ее масштабе, нет провальных проектов. Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

- В целом подготовка идет очень хорошими темпами и вызывает удовлетворение у всех сторон, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Самое главное - нет провальных проектов в рамках инфраструктурной программы, при всем ее масштабе.

У нас не было проекта, когда мы сели бы и сказали: "Все, ребята, надо куда-то это спрятать и делать вид, что мы это и не начинали". У нас есть отставания по нескольким объектам, но все они вполне компенсируемые.