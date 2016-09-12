Алексей Сорокин: "Программа Калининграда к ЧМ-2018 очень амбициозная"

Временно исполняющий обязанности вице-премьера правительства Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что все работы по подготовке региона к чемпионату мира-2018 будут выполнены в полном объеме. Город примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

- Сегодня в регионе реализуется большое количество объектов, которые находятся в активной фазе или на завершающей стадии строительства. Все обязательства к ЧМ-2018 Калининградская область выполнит в полном объеме, – цитирует welcome2018.com Рольбинова. – Что касается стадиона, завершены основные работы в части несущего конструктива, собран каркас. Строители начинают собирать конструкции кровли.

Для нас крайне важно наследие стадиона с точки зрения его использования в целях популяризации спорта и здорового образа жизни.

- Мы подробно рассмотрели программу подготовки Калининградской области к чемпионату, программа очень амбициозная. Здесь строится много объектов – стадион, дорожная инфраструктура, аэропорт, - добавил глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Работы еще достаточно. Крайне внимательно относимся ко всем вопросам, связанным с аэропортом. Но, в целом, подготовка идет вполне ритмично.