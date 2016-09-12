Временно исполняющий обязанности вице-премьера правительства Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что все работы по подготовке региона к чемпионату мира-2018 будут выполнены в полном объеме. Город примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
- Сегодня в регионе реализуется большое количество объектов, которые находятся в активной фазе или на завершающей стадии строительства. Все обязательства к ЧМ-2018 Калининградская область выполнит в полном объеме, – цитирует welcome2018.com Рольбинова. – Что касается стадиона, завершены основные работы в части несущего конструктива, собран каркас. Строители начинают собирать конструкции кровли.
Для нас крайне важно наследие стадиона с точки зрения его использования в целях популяризации спорта и здорового образа жизни.
- Мы подробно рассмотрели программу подготовки Калининградской области к чемпионату, программа очень амбициозная. Здесь строится много объектов – стадион, дорожная инфраструктура, аэропорт, - добавил глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Работы еще достаточно. Крайне внимательно относимся ко всем вопросам, связанным с аэропортом. Но, в целом, подготовка идет вполне ритмично.
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АЛЕКСЕЙ СОРОКИН: "ПРОГРАММА КАЛИНИНГРАДА К ЧМ-2018 ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНАЯ". Однозначно! Желаем властям Калининграда эту АМБИЦИОЗНОСТЬ перевести в РЕАЛЬНУЮ организационную плоскость и выполнить все задачи, которые поставлены перед регионом в рамках подготовки к чемпионату Мира по футболу в России в 2018 году! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! Отлично ПРОВЕДЁМ в России Чемпионат Мира по футболу в 2018 году. Делаем, организуем и проводим Чемпионат Мира по футболу для развития МИРОВОГО футбола под эгидой ФИФА, а СТРОИМ все инфраструктурные объекты, вместе со стадионами, для себя - для всех россиян, для большого спортивного прогресса России! Это ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ для России провести футбольный Чемпионат Мира в 2018 году и на должном качественном уровне построить все необходимые для этого объекты! Добро ПОЖАЛОВАТЬ в гостеприимную спортивную Россию и в Москву! Мы рады видеть всех любителей футбола со всего Мира в нашей стране и в столице! Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
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