Алексей Сорокин: "Призывы лишить Россию ЧМ-2018? У этих людей огромный энтузиазм"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что лишить Россию чемпионата мира-2018 хотят не люди из футбольного мира, а отдельные чиновники. Также руководитель отметил, что подготовка к международному турниру не связана с докладом о нарушениях антидопинговых правил Ричарда Макларена.

– Отчет Макларена как-то повлиял на подготовку России к чемпионату мира?

– Отчет Макларена никаким образом не связан с подготовкой, – сказал Сорокин. – Если говорить на тему допинга в целом, то ФИФА всегда прилагала жесткие усилия в этом направлении. Вся работа будет проделана на том же уровне, что и на предыдущих чемпионатах мира.

– Как вы относитесь к призывам лишить Россию чемпионата мира?

– Не путайте призывы отдельных чиновников с людьми футбольного мира. А у этих людей огромный энтузиазм. (Гоша ЧЕРНОВ)