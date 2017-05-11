Алексей Сорокин: "Приятно, что президент ФИФА пригласил всех в Россию на чемпионат мира и Кубок конфедераций"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что ему было приятно, что президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Бахрейне пригласил всех в Россию на чемпионат мира-2018 и Кубок конфедераций-2017.

Конгресс ФИФА в четверг состоялся в Бахрейне. Сорокин выступил с докладом по подготовке этих двух турниров.

- Доклад восприняли хорошо, мы сделали презентацию того, как идет подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Было приятно, что президент ФИФА пригласил всех в Россию посетить эти турниры.

В целом конгресс прошел достаточно спокойно, избрали несколько комитетов, в комитет по апелляциям вошла наша представительница Лариса Захарова.