15:30 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Приятно, что президент ФИФА пригласил всех в Россию на чемпионат мира и Кубок конфедераций"

0
0
0
0

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что ему было приятно, что президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Бахрейне пригласил всех в Россию на чемпионат мира-2018 и Кубок конфедераций-2017.

Конгресс ФИФА в четверг состоялся в Бахрейне. Сорокин выступил с докладом по подготовке этих двух турниров.

- Доклад восприняли хорошо, мы сделали презентацию того, как идет подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Было приятно, что президент ФИФА пригласил всех в Россию посетить эти турниры.

В целом конгресс прошел достаточно спокойно, избрали несколько комитетов, в комитет по апелляциям вошла наша представительница Лариса Захарова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170511/1120295238.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий