Алексей Сорокин: "Показали конгрессу ФИФА фильм про Россию. Атмосфера была достаточно теплой"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что конгресс ФИФА положительно воспринял доклад о подготовке России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Доклад Сорокин представил конгрессу на сегодняшнем заседании в Манаме.

- Была презентация о ходе подготовки России к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Мы показали небольшой фильм про Россию. Атмосфера была достаточно теплой, - цитирует ТАСС Сорокина. - Вопросов обсуждалось много, все они рабочего характера. И Кубок конфедераций, и чемпионат мира приобретают все большие очертания.