Алексей Сорокин: "Подготовка калининградского аэропорта к ЧМ-2018 вызывает тревогу"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что Калининград в целом справляется с подготовкой к чемпионату мира-2018. Главной проблемой остается реконструкция аэропорта - ранее сообщалось, что данные работы отстают от графика на девять месяцев.

- Есть ключевые элементы, необходимые для нормальной реализации чемпионата: это нормальный аэропорт, подъездные пути, дорожная инфраструктура и гостиницы, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Здесь на аэропорт будет особая нагрузка, крайне внимательно к этому вопросу относимся, пока у нас есть определенная тревога, мы ее не скрываем, но в целом подготовка идет вполне ритмично.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.