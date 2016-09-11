15:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Подготовка калининградского аэропорта к ЧМ-2018 вызывает тревогу"

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Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что Калининград в целом справляется с подготовкой к чемпионату мира-2018. Главной проблемой остается реконструкция аэропорта - ранее сообщалось, что данные работы отстают от графика на девять месяцев.

- Есть ключевые элементы, необходимые для нормальной реализации чемпионата: это нормальный аэропорт, подъездные пути, дорожная инфраструктура и гостиницы, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Здесь на аэропорт будет особая нагрузка, крайне внимательно к этому вопросу относимся, пока у нас есть определенная тревога, мы ее не скрываем, но в целом подготовка идет вполне ритмично.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160911/1074467340.html

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