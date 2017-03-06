Алексей Сорокин: "Почему англичане не вспоминают про финал Лиги чемпионов в Москве?"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил мнение, что беспорядки в Марселе с участием российских и английских болельщиков во время Euro-2016 не должны быть использованы как описание определенной тенденции. Сегодня в Москве Сорокин провел встречу с главой футбольной полиции Великобритании Марком Робертсом.
– Не очень понимаю, почему мы берем яркое в негативном смысле проявление, которое произошло в Марселе, и используем его в качестве индикации какой-то тенденции, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Почему мы не берем финал Лиги чемпионов 2008 года, различные матчи еврокубков, в которых участвуют британские болельщики? А там ничего негативного ни разу не происходило. Это и есть система.
У нас есть огромный позитивный опыт организации футбольных матчей и спортивных мероприятий, на которых все болельщики, включая британских, чувствовали себя очень комфортно. Мне очень странно, что один эпизод вырывается и на нем базируется какая-то псевдотенденция.
Ботаникум
А ещё можно вспомнить "опиумную","англо-бурскую" и "крымскую" войны, восстание сипаев, узаконенное каперство разных "дрейков", захват Фолклендских (Мальвинских) островов, массовый вывоз античных памятников из Греции, участие в походе Антанты на Советскую Россию!!!........ А ещё "ПРАВОРУЛЬНОЕ" движение на дорогах!!!!!!!! И "ПИНТЫ" вместо "ПОЛ-ЛИТРОВ"!!!!!
18:56