Алексей Сорокин: "Почему англичане не вспоминают про финал Лиги чемпионов в Москве?"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил мнение, что беспорядки в Марселе с участием российских и английских болельщиков во время Euro-2016 не должны быть использованы как описание определенной тенденции. Сегодня в Москве Сорокин провел встречу с главой футбольной полиции Великобритании Марком Робертсом.

– Не очень понимаю, почему мы берем яркое в негативном смысле проявление, которое произошло в Марселе, и используем его в качестве индикации какой-то тенденции, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Почему мы не берем финал Лиги чемпионов 2008 года, различные матчи еврокубков, в которых участвуют британские болельщики? А там ничего негативного ни разу не происходило. Это и есть система.

У нас есть огромный позитивный опыт организации футбольных матчей и спортивных мероприятий, на которых все болельщики, включая британских, чувствовали себя очень комфортно. Мне очень странно, что один эпизод вырывается и на нем базируется какая-то псевдотенденция.