18:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Отставание строительства стадиона в Самаре будет скоро ликвидировано"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что строительство стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре вернется в график в ближайшее время. Объект должен быть сдан до конца текущего года. Арена рассчитанна на 45 тысяч зрителей.

- Отставание пока не ликвидировано, но это будет сделано в ближайшее время. В целом подрядчик набрал хороший темп, скоро все будет решено, - приводит ТАСС слова Сорокина. - Проект в очередной раз находится на экспертизе, но корректировка проекта - это нормальный процесс.

Для строителей это оказался сложный стадион, особое место, большой объем строительства, в режим наследия заложено много всего вокруг стадиона. Сложности подрядчика вполне понятны.

Напомним, что Самара примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4195687

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