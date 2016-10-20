Алексей Сорокин: "Оргкомитет ЧМ-2018 выиграет от перехода Мутко на пост вице-премьера"

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что переход Виталия Мутко на должность вице-премьера даст оргкомитету только преимущество. По его словам, кураторство Мутко – это приятная новость. Мутко также является главой оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года, а также президентом РФС.

– Не кажется, что повлияет плохо на подготовку к чемпионату мира, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Наоборот. Мутко занял более высокий пост, это даст проекту только преимущество. Его кураторство – это приятная новость. Так как мы опираемся на молодежь при подготовке к чемпионату мира. Только одни преимущества.