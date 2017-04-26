20:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Обсуждаем с ФИФА, чтобы система видеоповторов осталась на стадионах после ЧМ-2018"

0
0
0
0

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин сообщил, что российская сторона обсуждает с Международной федерацией футбола (ФИФА) возможность сохранить на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, систему видеоповторов. Сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на ЧМ-2018 будет использована система видеоповторов.

– Да, система VAR будет использоваться на чемпионате мира, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Останется ли система на российских стадионах после турнира? Мы это сейчас обсуждаем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4214732

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий