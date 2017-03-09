14:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин: "Объекты чемпионата мира будут востребованы гражданами в повседневной жизни"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что объекты, построенные к чемпионату мира-2018, после завершения турнира окажутся востребованными гражданами в повседневной жизни. Также руководитель отметил, что правительство РФ выделило крупную сумму для приведения в порядок инфраструктуры.

– Будут ли востребованы объекты после чемпионата мира?

– Мы всегда объясняем, что все делается не только для чемпионата, – сказал Сорокин. – Все будет востребовано гражданами в повседневной жизни: новые терминалы аэропортов, реконструкция аэродромной части, в Ростове вообще новый аэропорт, реконструкция железнодорожных вокзалов... Футбол в определенной степени изменит облик многих городов европейской части нашей страны. Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей для приведения в порядок инфраструктуры. (Гоша ЧЕРНОВ)

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