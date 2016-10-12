Алексей Сорокин: "Новый формат комитета ФИФА по подготовке к ЧМ-2018 не определен"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что будущий формат комитета ФИФА по подготовке к чемпионату мира 2018 года пока не определен. Решение о сокращении числа комитетов было принято в мае во время конгресса ФИФА в Мехико. Комитет по подготовке к чемпионату мира не вошел в число действующих в дальнейшем.

– Судя по всему, сегодня в Цюрихе было последнее заседание комитета в его нынешнем виде, – цитирует ТАСС Сорокина. – В каком виде он будет работать дальше и когда определится новый формат, пока сказать сложно.

В целом комитет прошел в обычном порядке. Я доложил о ходе строительства стадионов и ряде других вопросов – в частности, о ходе подготовки к жеребьевке Кубка конфедераций, мероприятиям по выбору талисмана. В ФИФА остались удовлетворены ходом подготовки к чемпионату.